Anne Marie GARON

Conseillère en Formation Continue au GRETA VIVARAIS PROVENCE, je suis responsable des secteurs santé social et insertion pour lesquels j'assure le développement des activités de formation, j'organise la capitalisation et la mutualisation des outils et des expériences, je manage les équipes pédagogiques, je pilote le suivi administratif, financier et pédagogique des ces services, j'assure une veille sur les secteurs professionnels dont j'ai la charge afin de proposer des formations adaptées aux besoins de développement des organisations et des individus.Par ailleurs je coordonne l'action commerciale au sein du Greta et j'apporte le conseil nécessaire à la direction pour favoriser la prise de décision.