Cher(es) membres VIADEO,



J’ai 47 ans,

Je suis attachée à ma région, Nord Vaucluse / Drôme Provençale, et prône la proximité.



Issue de formations supérieures :



- Comptabilité et Finances (D.E.C.F.),

- Ressources Humaines (DU M.R.H),

complétées par une approche du métier de Formateur.



J’ai exercé pendant plus de 15 ans les fonctions de Responsable Administratif et Financier, avec management d’équipe (groupe en expansion : de 50 à 130 salariés & de 18 000K€ à 35 000K€).



Ces dernières années, je me suis tournée de manière plus ciblée vers les Ressources Humaines, tout d'abord au sein d'un Cabinet de Conseil et Formation RH puis au service d'un Groupement d'Employeurs.



Actuellement j'occupe le poste de RRH au Comptoir de Mathilde à Tulette (26).



En Drôme provençale, Le Comptoir de Mathilde fabrique depuis 2007 l’essentiel de ses recettes d’Epicerie fine et de Chocolat sur un mode Artisanal, avec l’ambition de porter haut les couleurs de la gastronomie française de qualité. Cette belle entreprise est en forte croissance depuis 3 ans, elle est passée du métier premier de fabricant au métier de détaillant avec des boutiques en nom propre sur le ¼ Sud-Est, puis sur l’ensemble du territoire et au-delà des frontières ( Europe et reste du monde) avec des boutiques en franchise.



Si vous voulez participer vous aussi à cette belle aventure, rendez-vous sur notre site, onglet "nous rejoindre" :

http://www.lecomptoirdemathilde.com/fr/





http://fr.linkedin.com/pub/florence-gratia/4b/469/aa7/



Mes compétences :

Ressources humaines

Gestion

Administratif

Accompagnement

Comptabilité

Recrutement

Éthique