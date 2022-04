Claire GUIHARD

Conseil en RECRUTEMENT DURABLE et SOLUTIONS RH, nous intervenons depuis plus de 15 ans auprès des entreprises (tous secteurs d'activité), des collectivités publiques et des associations.

Nous mettons au service de nos clients nos expériences en entreprise et en cabinets. Nous entretenons un véritable partenariat basé sur la confiance mutuelle et l'objectif commun de réussir..

Nous proposons des missions avec garantie de MOYENS ET de RESULTATS, complétées par un SUIVI d'INTEGRATION de 6 mois à 1 an selon le poste.

En savoir +, voir sur notre site InternetArray à la rubrique "Entreprises" > "nos missions"



Nous sommes associés à plusieurs consultants séniors pour compléter notre panel de prestations: prévention et gestion des risques psychosociaux, accompagnement des dirigeants et salariés, formation PNL, bilan des compétences et évaluation des personnels, mise en place de Plan Séniors.

Nos consultants ont une expérience probante de management ou de direction en entreprise et une formation en psychologie et RH.



Adhérente du Réseau Entreprendre Drôme Ardèche (REDA) - participant à la sélection des projets de création ou de reprise d'entreprise, de la CGPME (mandataire Fongecif, CIBC, CTEF, PPSP) et vice-présidente de RHODANIM pendant 7 ans (association sans étiquette de dirigeants, basée sur l'échange d'expérience), je suis aussi engagée dans les actions de promotion, de soutien et d'accompagnement des dirigeants en tant que bénévole.



Mes compétences :

Conseil

Conseil en recrutement

PNL

RECLASSEMENT

Recrutement

Ressources humaines

Risques psychosociaux

Stratégie RH

Ingénierie RH