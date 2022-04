Anne Marie CARON

Cadre commercial dans le secteur informatique en début de vie professionnelle c'est le goût de l'autre, la passion de la relation qui à été le fils conducteur de mes choix professionnels. L'insertion et le développement local m'attiraient, le secteur associatif, la formation professionnelle m’offrirent la possibilité d'évoluer au sein de divers environnements auprès de différents publics, toujours passionnants.



L'accompagnement de personnes en situation de reconversion souhaitée ou non, les transitions et changements d'identités professionnelles sont aujourd'hui au cœur de mes pratiques professionnelles quelque soit ma positon: conseillère emploi formation, formatrice, coach, chargée d'insertion, chargée de projet d'insertion professionnelle ou responsable d'association.



J'aime l'idée que l'on puisse évoluer de manière transversale, et que nos parcours s' enrichissent d expériences parfois très différentes , nous permettant de concrétiser nos aspirations professionnelles.

J'ai parfois emprunté des chemins de traverse et je reste aujourd'hui curieuse de nouveaux outils de développement personnel qui nous permettent d'explorer nos possibilités et concrétiser nos projets qui furent d'abord des rêves.



J'apprécie de changer d'environnement lorsque je ressens le besoins de renouveler mon dynamisme professionnel et ce bien que j'ai toujours apprécié les sociétés et associations qui m'ont fait confiance au cours de mon parcours professionnel, les équipes et les collègues croisés avec qui j'ai toujours plaisir à échanger.



Mes compétences :

Bilans de compétences

Economie

Économie sociale

Economie sociale et solidaire