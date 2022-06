Bernard CARON

De formation informatique (ESI-SUPINFO), mon parcours m'a mené à la fonction de DSI pour le secteur de la Distribution, où j'ai dirigé de grands projets de transformation d'entreprise.

Depuis 2007, je suis Consultant indépendant en portage salarial.

Je mets mes compétences au service des DSI et des directions métiers sur les missions suivantes :

- Direction et Coordination de projets

- Assistance à maîtrise d'ouvrage

- Management de transition

- Cadrage et assistance au Pilotage de projets systèmes d’information ou organisation



J'ai occupé les fonctions de : DSI au sein du comité de direction de Jardiland, Directeur coordination projets chez Carrefour, Directeur projets pour CSC-Peat Marwick, Responsable de Domaine pour Intermarché (Stime), Responsable informatique d'une filiale de Calberson,...



Dans le cadre de mes missions, j'attache une importance toute particulière à la dimension humaine et organisationnelle, deux facteurs clés de succès des projets.



Mes compétences :

Coordination

Organisation

Freelance

Audit

Distribution

Direction de projet

Management de transition

Management

Intégration