Jean-François EGRON

Ingénieur territorial, responsable d'une structure d'aide aux Elus.

Adjoint au Maire dans une commune de l'agglomération bordelaise(Responsable Ressources Humaines et Nouvelles Technologies depuis 1995) et Conseiller Communautaire (Communauté Urbaine de Bordeaux) Commissions Finances et Nouvelle Gouvernance.

Compétences dans le domaine des ressources humaines et politiques territoriales.

Anciennement Analyste Programmeur dans la même administration territoriale.



Mes compétences :

Ressources humaines

Management

Informatique

Gestion de projet

Conseil

Communication