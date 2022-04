Jean Francois EMOND

Disposant de solides compétences techniques et managériales, je souhaite offrir mon expertise et ma créativité à une société de renommée internationale, autant dans un univers masculin que féminin.



En effet, je suis en mesure d’apporter mon savoir-faire à tous les stades d’évolution d’un produit, de sa création à sa mise en production. Je suis de ce fait, capable de répondre à différents besoins tels que responsable d’atelier, responsable bureau d’études ou encore responsable d’industrialisation.



Immédiatement opérationnel, rigoureux et méthodique, je sais faire preuve d’une réelle faculté d’adaptation. De plus, mon aisance relationnelle me permet de concilier au mieux les actions à la stratégie souhaitée, dans un souci permanent d’optimisation et de rentabilité, tout en valorisant la qualité du produit.



Vous pouvez également retrouver mon profil en recopiant le lien suivant dans votre navigateur :

https://linkedin.com/in/jeanfrancoisemond/en?locale=en_US&trk=profile_view_lang_sel_click



Mes compétences :

Qualité

Management

Mode

Rigoureux

Prêt à porter

Création

Industrialisation