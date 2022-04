Jean-François HÉNON

15 années d’expérience managériale et commerciale dans la vente de solutions logicielles et services principalement à des grands comptes.



 - Leadership centré sur la performance et la motivation des équipes.

 - Nombreux succès sur des affaires larges et complexes avec un processus de vente structuré.

 - Vision stratégique alliée à une capacité d’implémentation sur le terrain.

 - Excellente capacité à communiquer sur la vision de la société et la valeur business aux clients.





Mes compétences :

Management

Communication

Industrie

Édition de logiciels