Jean-François ERARD

Jean-François, bon état, jeune diplômé, pratiquement jamais utilisé, recherche un emploi en tant que Responsable événementiel / Responsable événementiel et développement partenariats.



Diplômé en 2016, je suis une personne qui apprend vite, ordonnée, et rigoureuse, avec un bon relationnel.



En d’autres termes, fort de plusieurs emplois en restauration ou en tant que chef de projet, travailler pour et avec une équipe ne me fait pas peur.



Avec je le concède un statut de débutant, j’ai pour objectifs d’apprendre au plus vite, d’autres manières de travailler, d’élaborer des projets avec des collaborateurs et clients différents. Le tout en apportant mon savoir faire universitaire en gestions de projets et la force de travail d’une personne de vingt six ans qui n’a pas peur de toucher à tout.

Tout ceci, afin bien sur de me perfectionner, pour au final atteindre dans quelques années un statut senior dans la gestion, de projets événementiels.



Mes compétences :

Pyx4

Travail en équipe

Gestion événementielle

Marketing

Management

Gestion de partenariats

GANTT Project

Rigueur

Contrôle de gestion

Gestion de projet

Gestion du stress

Relations sociales

Relation fournisseurs

Relations clients

Agile Scrum

Méthode agile

Agile

Prise de décision

Prise d'initiatives

PRINCE 2