Jean Francois ESPEISSE

Depuis presque 25 ans, Je mets mes compétences et mes connaissances de l’assurance au service de mes clients.

Au fil du temps, j'ai acquis une solide expérience en matière d’assurance de professionnels et entreprises.

Pour cela, j'ai tissé des liens étroits avec bon nombre de compagnies d’assurances françaises et étrangères.

Mon cabinet AGERA ASSURANCES est un cabinet de courtage, à taille humaine, avec une équipe entièrement dédiée à sa clientèle.

Le cabinet est indépendant de toutes compagnies, son but étant de vous proposer des contrats aux meilleurs rapports qualité/prix en faisant jouer la concurrence entre elles.











Mes compétences :

assurance professionnelle et entreprise