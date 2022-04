Jean-François ETCHEBERRY

- Manager du réseau agences de la région Aquitaine Poitou Charente Antilles Guyane (35 agences, 220 collaborateurs), mon objectif est de développer et rentabiliser l'offre GMF.

- La GMF est la Mutuelle de référence des agents des services publics (1 salariés du secteur sur3).

Nous proposons une gamme complète (iard finances santé prévoyance) et très compétitive spécialement adaptée aux personnels des Collectivités territoriales, de l' éducation nationale, du secteur hospitalier, de l'intérieur et de la défense.

http://www.vivre-gmf.fr/

Enfin, nous partageons avec la famille rugby, au travers de notre partenariat avec l'équipe de France, des valeurs fondamentales d'engagement, de solidarité et de performance.

http://www.assurement-rugby.com/



Mes compétences :

Management réseaux d'Agences

Gestion relations IRP