Jean-François EYMANN

Professionnel du monde de l'assurance et plus précisément de la complémentaire santé depuis 9 ans, j'ai tout de suite perçu l'utilité et l'importance vitale de mutualiser un risque.



D'abord conseiller commercial chez un courtier de quartier puis manager de proximité dans une entreprise plus importante, j'ai intégré un groupe mutualiste en tant que chargé de clientèle afin de défendre des valeurs communes comme la bienveillance, l’entraide, la pédagogie, le conseil ou encore la santé pour tous.



Je vous souhaite une bonne visite de mon profil.



Mes compétences :

Techniques de vente

Formation

Pédagogie

Conseil commercial

Assurance Santé

I.A.R.D

Management