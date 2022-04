Jean-Francois FAGOT

Homme de terrain, autonome, rigoureux, pugnace, sens du relationnel, passionné par le milieu automobile et l'ensemble de son commerce. Mes expériences antécédentes me permettent de définir une stratégie commerciale, mettre en oeuvre les plans d'actions nécessaires et piloter les équipes dédiées à l'atteinte des objectifs quantitatifs et qualitatifs. Mon expertise globale du milieu automobile (grands groupes, peinture, carrosserie, réseaux, distribution, pièces, véhicules, assurances...) m'octroie la possibilité d'être opérationnel dès aujourd'hui.



Mes compétences :

Manager commercial

Commerce

Automobile