Jean-François FANTI

DOMAINES DE COMPETENCES



 Bancaire Analyse des flux et du PNB par client

Analyse financière : rentabilité, solvabilité, structure de financement

Maîtrise des risques de crédit

Pilotage d’un plan d’action commercial

Montage de crédits particuliers et professionnels complexes

 Commercial Capacité à négocier, à convaincre et sens de l’écoute

Rigueur, autonomie, réactivité

Sens de l’organisation, travail en équipe, pragmatisme, bon relationnel

 Finance Marché actions, changes, monétaire, produits dérivés, options, swaps

 Informatique Excellente maîtrise des logiciels Word, Excel, PowerPoint, Access, Lotus Notes

 Anglais Niveau universitaire



Mes compétences :

Analyse financière

Autonomie

Banque

Cash Management

Commercial

Convaincre

Finance

Management

Négocier

Réactivité

Retail

Rigueur