Jean-François FARGETTE

Manager opérationnel, homme de terrain, mon parcours professionnel principalement réalisé en structure à taille humaine, m'a permis de développer des aptitudes et des valeurs indispensables pour assurer efficacement mes responsabilités d'encadrement.



Autonome, responsable, adaptable, mon savoir-faire industriel et mes capacités d'écoute et de décision sont de réels avantages pour faire progresser l'entreprise et les hommes et femmes qui la composent.



A travers diverses expériences acquises dans le domaine de la chimie, sur sites classés SEVESO seuil haut, ou dans le domaine des cosmétiques, j'ai démontré mon engagement afin de préserver les enjeux techniques, économiques, qualitatifs, en gardant en ligne de mire la satisfaction du client. J'ai su mobiliser les équipes dans ce sens.



SI mon profil suscite votre curiosité ou votre intérêt, n"hésitez pas à appuyer sur la rubrique message. Je me tiens à votre disposition pour aborder plus en détail mon projet professionnel.



Mes compétences :

Management

Gestion de projet

Autonomie

Lean management

GPEC

Gestion budgétaire

Animation d'équipe

Amélioration continue

techniques Maintenance

Lean Manufacturing

Kanban

ISO 900X Standard