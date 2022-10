Alain BAYET

Responsable Administration des Ventes, j'ai 16 ans d'expertise à ce poste où j'ai pu travailler sur des projets tels que: transfert de plateforme logistique, mise en place d'ERP (JDE, SAP ), mutualisation de services, dans des contextes particuliers: plans sociaux, restructuration de filiales. En lien direct avec la Direction générale ou la Direction commerciale, j'ai pu mettre en avant mes compétences en management d'équipes AdV et commerciales ( gestion de comptes clés ), gestion de projets, relation clients, mise en place de tableaux de bord . Ma connaissance de l'entreprise dans ses différents domaines: production, vente, logistique, me permet de mobiliser autour des objectifs fixés par la Direction et d'être force de propositions.



Mes compétences :

Management

Gestion de projet

Coordination de projets

Management opérationnel

Administration des ventes

Gestion commerciale

Tableaux de bord / KPIs

Klee Commerce

Cognos BI

JDE ERP

SAP SD