Jean-François FASQUEL

Fondateur de l'un des leaders du cadeau insolite en ligne, Super-Insolite.com depuis 2008. Univers geek, design, comics. Une nouveauté tous les jours !



Organisateur de l'Apéro du Jeudi depuis 2005, l'afterwork gratuit tous les jeudis sur Paris et Lyon qui vous fait découvrir un nouveau bar et les amies d'amis d'amies... Outre l'afterwork nous proposons des services de communication digitale aux gérants des lieux de fêtes. Nous proposons aussi à notre communauté de privatiser pour leur fête (anniversaire, évènement professionnel) les meilleurs bars.



Passionné de voyage, j'anime un blog voyage Vol714.com et un webzine Voyage-Insolite.com.

Et normalement la nuit je dors un peu.



Mes compétences :

Blog

COMMERCE

E commerce

Internet

Marketing

Search

Search marketing

Web-marketing

Webmarketing

Blogging

Community management