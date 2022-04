Jean François FERMAUT

Après des études d'architecture à Saint Luc Tournai (Belgique) où je suis sorti major de promo et avec la mention très bien, je me suis installé comme architecte libéral (de 89 à 92). Quelques années plus tard, création de Escudié Fermaut architecture, avec mon compère et ami, Philippe Escudié.

20 ans après, notre agence compte une trentaine de personnes et travaille dans tous les domaines de l'architecture : logements, tertiaire, commerces, équipements publics (scolaires, sportifs, santé...), urbanisme ...etc.

De nombreux maitres d'ouvrage (privés, publics, institutions, collectivités...) nous font confiance.



Mes compétences :

Urbanisme

architecture

maitrise d'oeuvre

Design

OPC

Economie

Developpement durable