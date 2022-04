Jean - Francois FERNIQUE

Titulaire d'un DEUG en physique appliqué , je suis un passionné de science, de technique et d'informatique.

Mon premier langage fut le BASIC et j'ai rapidement créé mes premiers programmes. Ensuite au lycée j'étais plus sur des développement lié aux mathématiques (calcul sur les coniques ,fonctions , calcul matriciel).

Cependant j'ai rapidement été attiré par la résolution des problèmes de maintenance informatique avec la satisfaction de pouvoir rendre service . J'ai peu à peu arrêté de programmer pour me consacrer à la maintenance ( réseaux logiciel matériel infrastructure déploiement etc..) .

Mon expérience s'est forgé au fur et à mesure de mon parcours .L'informatique est mon élément et je cherche en permanence à m'en rapprocher .

Ma fonction actuelle me permet de revenir de temps en temps à la programmation.

En informatique rien n'est impossible, il y aura toujours une idée pour atteindre son but.



Merci pour votre attention.

Cordialement.



Mes compétences :

Technicien

Réseau

Bureautique

Mcp

Métrologie

Chaîne du froid pharma