Jean François FLAMANT

Expériences professionnelles :

2016: Société 2SI : Ingénieur d'affaires

2010 : Créateur de la société ECO2Mat société de négoces, représentations commerciales et formations

2009/2014 : Créateur de la société BFIE société de prestations de services, développements techniques d'exécution, gestion de chantiers dans le bâtiment et les bioénergies

2007/2008 : Directeur commercial de la société AQUASOL

2005/2007 : Ingénieur commercial département BTP de la société C2A (92)

2003/2005 : Créateur de la société OBSERVA société de services aux entreprises (siège 77 et agence 51)

1992/2003 : Responsable commercial de la SSII QUID INFORMATIQUE (02)



Formation :

Stage force de vente Canon, Lanier et Narbur

1992 : BTS ELECTRONIQUE

1988 : BAC F2



Langues :

Espagnol - anglais niveau 1



Divers :

Séjour régulier au CHILI, Tir à l'arc, Golf, Veille nouvelles technologies et éco-énergies



Mes compétences :

Management opérationnel

Management commercial

Développement commercial