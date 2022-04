Jean François FLAUD

Création, gestion de sociétés commerciales de représentation de produits industriels dans de nombreux domaines : Emballage, Sidérurgie, Nucléaire, Machines Outils, Gestion d'accès aux remontées mécaniques, Informatique, et actuellement Téléphonie, et plus particulièrement micros casques et accessoires pour la téléphonie filaire et sans fil.

Actuellement orientation vers la Voix sur IP et solutions spécifiques à l'ADSL, et Bluetooth.

Micros casques Filaires et sans fil à base de technologie DECT et Bluetooth



Mes compétences :

ADSL

Bluetooth

DECT

Micros

Moto

Téléphonie

VoIP