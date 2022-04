Jean-François FLOCH

Chef d'entreprise depuis 40 ans.

Spécialiste de la structuration d'entreprises de l'innovation à forte rupture technologique.

Forme des cadres dirigeants aux notions de :

- information et cultures (ou la complexité de l'information émise et reçue)

- stratégie de négociation (préparation à des négociations internationales dans tout domaine)

Accompagne des chefs d'entreprise dans des négociations.

Forme des équipes à l'assurance qualité et la traçabilité.



Mes compétences :

Structuration de projet innovant