Jean-François FLOCH

Chargé d’exploitation depuis près de six ans, j’ai ainsi participé au développement du service exploitation chez energieTEAM Exploitation, et ce, depuis sa création. Cela m’a permis d’appréhender les sujets clés de l’exploitation technique tels que :

- la sécurité par la rédaction des plans de préventions, la mise en place d’outils d’aide à la décision en termes d’autorisation d’accès ou encore la réalisation d’audits de sécurité,

- le suivi de performance en participant à la mise en place de méthodes et d’outils informatiques permettant de repérer les pertes de productions,

- l’ICPE par la création d’un guide de réponses, la rédaction des procédures d’urgence, la mise en place de systèmes d’alertes, la participation en autonomie des audits DREAL et la représentation au groupe de travail ICPE à la FEE,

- les suivis environnementaux en relation avec le service développement,

- les interventions de manœuvres HTA et formation du personnel au fonctionnement des postes de livraison HTA.



référent national des sujets tels que l’acoustique, l’ICPE, la conduite d'exploitation/GMAO et les CARD-I



Mes compétences :

Sécurité industrielle

Microsoft Office

Habilitations électriques : HC, BC, H2, B2, BR

Travail en hauteur

Secourisme

Réglementation ICPE