Jean-François LEBLANC

Depuis longtemps convaincu que l'énergie allait devenir un thème central dans le développement de notre société, je me suis engagé dans le défi de mutation du mix énergétique européen dès mes diplômes en poche. Aujourd'hui, nous parlons de transition énergétique. 2014 est d'ailleurs une année clé, avec une loi éponyme qui doit définir la politique énergétique de la France pour les prochaines années.

En pleine révolution, le secteur de l'énergie constitue des challenges politiques, économiques, industriels, technologiques et humains passionnants. Participer au développement des énergies renouvelables donne du sens à mon quotidien professionnel.



Six ans passés dans les énergies renouvelables et c'est toujours avec autant d'envie que je m'attache à mener des actions concertées et significatives pour le développement de la filière éolienne.



Sportif depuis toujours et un goût prononcé pour repousser les limites, j'aime l'esprit de cohésion et d’échange, la prise d'initiative et la difficulté me stimulent. Mes parcours professionnel et sportif m'ont donné les aptitudes pour un poste d'encadrement, j'y aspire depuis quelques temps.



Suivez moi sur Twitter @leblancjeanfran



Mes compétences :

Recrutement

Lobbying

Concertation publique

Gestion de projet

Communication institutionnelle

Energie éolienne

Relations Presse

Animation de réunions

Pilotage d'équipe