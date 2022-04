Jean-François LEBLANC

Je suis chargé de développer les activités commerciales d'un distributeur de composants de tuyauterie et de robinetterie inoxydables sur le secteur des Hauts-de-France.

Mes clients sont les industries agro-alimentaires et chimiques ainsi que leurs sous-traitants en maintenance de tuyauteries. Je suis aussi les revendeurs.

On dit de moi que je suis un bon commercial, sérieux et honnête. C'est pourquoi j'ai toujours développé les secteurs que l'on m'a confiés en réalisant un travail méthodique et consciencieux.



Mes compétences :

Gestion d'un portefeuille clients

Lecture de plans

Suivi et fidélisation de clients grands comptes

Suivi des fabrications en atelier et sur chantier

Gestion de la sous-traitance

Prospection de nouveaux clients

Gestion des litiges