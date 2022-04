Jean-François LEBLANC

Vous avez besoin de Concept'Design Leblanc ?

Concept'Design Leblanc se déplace, à votre domicile dans le but de vous aider à faire les bons choix. Notre rôle ? Vous conseiller sur tout ce qui va être votre intérieur de manière générale : agencement, mobilier, ambiance, travaux...



Concept'Design Leblanc rénove totalement votre habitat ?

Concept'Design Leblanc, vous conseille et met en valeur votre futur intérieur de façon est être sûr de faire les bons choix. Travaux à effectuer, décoration, rénovation ou home staging...

Suite au rendez-vous, nous allons imaginer votre futur intérieur au travers d'un dossier d'intérieur sur mesure comprenant compte rendu, plans, visuels en 3D, listes shopping etc...



Vous venez d'obtenir un bien immobilier, sur plan ?

Concept'Design Leblanc vous aidera à anticiper sur votre futur intérieur. A partir des plans, nous vous conseillerons et imaginerons votre future décoration d'intérieur au travers d’un projet en 3D photo très réaliste. Cette prestation vous permettra, grâce à vos plans initiaux de vous projeter dans votre futur intérieur comme si vous y étiez.





