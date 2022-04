Jean-François FORTUNATO

J’ai trois expériences professionnelles différentes: celle de directeur administratif et financier dans des PME de 100 à 200 personnes, celle de gérant d’une ébénisterie artisanale et celle d’indépendant, créateur de logiciel de prévisions d’activité.

Je suis par ailleurs bénévole chez Emmaüs Tourcoing depuis quelques mois.

Fort de ces expériences, je souhaite prendre la responsabilité d’un centre d’insertion par le travail me permettant d’adjoindre mes compétences de gestion et managériales dans un environnement social correspondant à mes aspirations personnelles.



Mes compétences :

Ressources humaines

Conseil

Informatique

Audit

Gestion de projet