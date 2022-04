Jean-François FOULON

Professeur de lettres de formation, j'ai renoncé à l'enseignement, désabusé par les programmes des lycées. En effet, revus sans cesse à la baisse, ceux-ci ne me permettaient plus de donner de véritables cours de langue et de littérature françaises.

Je me suis donc tourné vers le secteur public, ce qui a nécessité une reconversion radicale (matières juridiques, comptabilité d'état, marchés publics, etc.).

Je n'en reste pas moins un passionné de littérature, à laquelle je consacre tous mes temps libres (lecture, écriture).

Par des articles de critique, j'ai collaboré à différentes revues littéraires : « Le Journal de la culture » «La Presse littéraire », «Le Magazine des livres », etc. En 2015, « Obscurité », mon premier roman, a été publié aux éditions Chloé des Lys.



Mes compétences :

Culture

Ecriture

Littérature

poésie