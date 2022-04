Jean Francois FOURNIER

Directeur & Animateur de l'Association Aide au Rachat de Crédits:Array

ancien banquier je rédige des articles sur les crédits et j'organise le traitement des dossiers de demande de rachat de crédits auprès de différents courtiers agréés qui possèdent l'agrément des banques spécialisées.Traitement des dossiers de rachat de crédits et de financement immobilier sur toute la France.

Cherche un éventuel partenariat avec l'Association Aide au Rachat de Crédits et Financement de prêt immobilier qui regroupe des courtiers et différents établissements financiers. Notre vocation est d'essayer de trouver ensemble la solution la mieux adaptée à vos clients.

L'avantage pour vous :

*C'est de faire bénéficier vos clients d'une approche plus élargie avec nos différents partenaires financiers .



*Trouver une solution pour vos clients qui rencontrent des difficultés pour un achat immobilier car dans le cadre de notre activité de regroupement de prêts, nous rachetons les encours afin de faire baisser la mensualité qui peut être nuisible à l'accord de financement immobilier.



*Nous obtenons aussi de très bons taux auprès des banques car nous effectuons en aval l'ensemble des calculs et étude de faisabilité de financement immobilier.



*Vous pouvez bénéficier d'une visibilité sur nos différents sites internet



*Faire des recommandations croisées car dans notre métier on a souvent des clients qui sont à la recherche d'un appartement, d'une maison.



*Je suis à votre disposition pour toute demande de faisabilité et pour la mise en place d'une convention de partenariat Gagnant-Gagnant.



Mes compétences :

Directeur d'agence