Jean-François FRAISSE

Bienvenue sur mon profil Viadeo. Formé en design web respectueux des critères de qualité web (w3c, wcag, opquast), je suis en ce moment développeur front-end chez Octo Technology.

Travaillant au sein de la Team User Xperience, j'assure le développements d'interfaces riches, l'optimisation et l'ingénierie des CSS pour des sites à très fort traffic.

À la pointe des technologies front-end, mon but est d'assurer l'intéropérabilité, la pérennité et la modularité de mes développements, le tout dans le respect des bonnes pratiques de développement front.



Je me suis spécialisé dans les problématiques responsive, et écris des articles sur le blog d'Octo technologies.



Mes compétences :

Webdesign

UI Design

Accessibilité

Adobe Illustrator

Adobe Photoshop

AngularJS

Grunt

Responsive Design

JavaScript

HTML 5

CSS 3

WebPerf

Animation 2D