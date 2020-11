François ESCH

Plus de 10 ans d'expérience dans la communication numérique et l'IT : Chef de Projet, manager d’équipe, formateur & facilitateur.



Aujourd’hui Coach Agile, j'accompagne des équipes et des organisations dans leur aventure pour placer l'humain et la coopération au cœur de leur démarche, dans le but de contribuer à créer de la valeur et des environnements de travail épanouissants.



Mes compétences :

Qualités relationnelles et d'écoute

Typo3

Qualités rédactionnelles

Drupal

Gestion de projet web

Méthodes agiles

Scrum master

Agile Development

Wordpress