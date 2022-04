Jean-François FREDJ

CLIDANS est une société spécialisée dans les équipements de radiocommunication professionnels des 2 principaux constructeurs : MOTOROLA et KENWOOD avec lesquels nous intégrons des solutions dans les domaines de l’exploitation et de la sécurité (interfaçage réseau téléphone, renvoi d’alarmes sur voie radio, contrôle de rondes, PTI).



Nous sommes également en mesure de faire les études et la réalisation de systèmes permettant de vous mettre en conformité avec les exigences de continuité radioélectrique concernant la couverture dans les infrastructures des bâtiments des réseaux INPT TETRAPOL des services de secours type Pompiers. (Articles MS70 et MS71)