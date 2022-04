Jean-François FRICHET

Après 31 ans chez freudenberg simrit puis licenciement économique le 04 janvier 2011 cellule de reclassement bpi, je suis actuellement en recherche d'emploi à CAP EMPLOI Mâcon car je suis considéré comme travailleur handicapé suite accident de la circulation.

Actuellement en stage de formation de 15 jours à l'APF de Charnay les mâcon via un stage de réinsertion professionnelle à l'AEFTI EF de Mâcon en passant par CAP emploi, nous sommes le 16/10/2012.

nous sommes le 19/02/2016, je n'ai plus de droit à CAP emploi ni à POLE EMPLOI et toujours Bénévole chez Ami 71 à Mâcon dont je suis devenu un des trésorier. Pour subsister je touche une pension de la sécurité sociale.

Je n'ai pas eu de formation professionnelle depuis longtemps.

actuellement, au 15/09/2016 : je vit depuis plusieurs mois avec pour seul revenu la pension qui m'a été octroyée par la sécurité sociale. je ne vais qu'épisodiquement au siège de l'AMI71.