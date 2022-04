Jean-François FRILET

Après 15 ans comme Technico-commercial sédentaire, 4 ans responsable Produit barrière de piscine, je suis depuis 2 ans responsable communication:

- Gestion et rédaction des informations sur réseau Intranet

- Gestion du plan média et du plan d'action

- Organisations des visites usines et des évenementiels internes

- Gestion de la formation interne

- Pilotage du stand de 240 m² sur le salon Batimat à Paris-Villepinte - Novembre 2013.

- Suivi des marques produits et gammes

- Suivi des objets publicitaires, maquettes, échantillons et PLV



Mes compétences :

Communication

Aluminium