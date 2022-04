Jean-Francois FRITSCH

Ingénieur Diplômé ENSAIS, EAHP et ICG (Management Stratégique des entreprises, IFG Nancy). Expérience internationale (USA, Belgique, Luxembourg, France). Certification 6 sigma.



Je suis actuellement Responsable des Projets d'amélioration de la performance industrielle de 13 usines Européennes. Il s'agit d'identifier l'ensemble des opportunités d'optimisation des procédés et de piloter ces projets de réduction avec les cellules achats.



Pour me contacter: jeff.fritsch@neuf.fr et +33.(0)6 8787 1010



Expériences et Compétences:

• Pilotage de Projets

• Management d'Equipe

• Analyses économiques et financières

• Négociations de contrat avec grands comptes





Connaissances Techniques:

• Connaissances scientifiques et analytiques

• 6 Sigma, Total Quality Management

• Matériaux, Polymères, Méthodes d'analyse

• MS Office

• Web •internet •Outlook

• Minitab: (outil d'analyses statistiques)





Langues parlées:

• Francais: Langue maternelle

• Anglais: Courant

• Allemand: Bonne compréhension

• Italien et Néerlandais: Notions de base



Mes compétences :

Ingénieur

Management

Développement international

Finance

Industrie

Communication

Project manager

Project management