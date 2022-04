Jean-François GALLES

Je suis Directeur Général de la société Ouest Online



Ouest Online est une agence conseil en webmarketing basée à Rennes

Depuis 10 ans, nous accompagnons nos clients dans le développement de leur performance digitale



Nos domaines de compétences sont :

Architecte numérique : stratégie, conseil pour choisir les solutions les plus adaptées en fonction des objectifs (promotion, vente, fidelisation) et des contraintes (budget, existant, ressources, concurrence)



Maîtrise d’œuvre : accompagnement dans la mise en place concrète des supports (sites, blogs, reseaux sociaux, mobilité) et leviers ( seo, sea, display, newsletter, CM, Jeux concours ...)



Gestion opérationnelle : orchestration, gestion, animation et optimisation sur le long terme des leviers et supports dans un objectif de performance



Pour mieux nous connaître, vous pouvez consultez nos différents supports :

http://www.ouest-online.com

http://www.ouest-online.com/blog

https://fr-fr.facebook.com/ouestonline

https://www.pinterest.com/ouestonline

https://twitter.com/ouestonline

http://fr.linkedin.com/company/ouest-online



Mes compétences :

COMMERCE

Communication

Conseil

E commerce

Internet

Liens sponsorisés

Marketing

Marketing internet

Online

Publicité

Référencement

Search

Search marketing

Web-marketing

Webmarketing