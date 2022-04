Jean-François GALZIN

Chef d'équipe chez logisteo j'ai précédement exercé des postes

d'encadrement dans le secteur de la logistique et transport

1 responsable de quai avec des brigadiers et de agents de quai sous ma responsabilité avec des imperatifs de qualités dans le domaine de la confection haut de gamme ( de fursac tam tam sinequanone et autres grandes marques )

et cela pendant trois ans dans un site situé à goussainville

2 responsable preparation de nuit pendant trois ans et de reception pendant deux ans en journée de produits frais avec des imperatifs de respect de la chaine du froid

3 responsable de preparation sur chaine mecanisé pendant trois ans

4 responsable d'expedition en heure décalé ( 19H 3H ) pendant deux ans dans le secteur

de la telephonie mobile



un parcour de prés de 28 années de chef d'équipe dans la logistique