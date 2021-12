Jean Philippe THÉRY

Manager confirmé, homme de terrain sachant gérer aussi bien la croissance que la décroissance, spécialiste de la prestation de service Vision à 360° du métier : définition et mise en œuvre de stratégies, création, extension ou fermeture de sites, pilotage de projets complexes, optimisation de l’organisation, amélioration des processus, augmentation de la production et des productivités, constitution et animation d’équipes pluridisciplinaires, élaboration et suivi des investissements, contrôle des budgets et des comptes d’exploitation, mise en place reportings et KPI

Pragmatique, méthodique et autonome, je met à profit mon aisance relationnelle, mon leadership, mon sens de l’organisation et mon orientation client dans une responsabilité d’un ou plusieurs sites



Mes compétences :

Infolog

Logistique

Sécurité

Reporting

Chaine logistique

ERP

Encadrement/Management