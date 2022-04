Jean - François GAMBART

Suite à un problème de santé il y a quelques années j'ai été obligé de prendre du recul avec mon métier initial. J'ai consacré du temps à me soigner correctement et à m'occuper de ma famille. Aujourd'hui j'ai envie de retourné vers ce métier. Je sais très bien que je n'aurais peut être plus les mêmes responsabilités et de recommencer au bas de l'échelle ne me pose aucun problème. Je suis ouvert à toutes propositions dans le Grand Est.



Mes compétences :

Consolidation

Comptes inter-sociétés en € $ £ et Yen

Comptabilité analytique

Reporting financier international

Comptabilité approfondie