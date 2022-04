Jean-François GANJEAN

Mes 16 années d'expérience dans de l'Aéronautique Navale, en tant que personnel navigant, me confèrent un savoir faire, mais surtout un savoir être.



J'aspire aujourd'hui à entreprendre une deuxième carrière dans le secteur privé de l'industrie en vue de parfaire mon parcours professionnel.



Au delà des aptitudes requises pour le coeur de ce métier à risques, j'ai su développer mes compétences et mettre à profit mes capacités à travailler en équipe, à m’adapter, à réagir afin de faire face à des situations opérationnelles complexes, avec le souci permanent de la sécurité des personnes et des biens.



Mon sens aigu de la performance allié à la recherche de la synergie au sein d'une équipe, m'ont permis la réalisation des objectifs qui m'ont été fixés.



Site internet personnel : http://jf.ganjean.free.fr/Site_perso/accueil.html



Mes compétences :

Travail en équipe

Rigueur dans le travail

Ecoute et participation

Mobile

Informatique

Créativité innovation

Radar Operations

Maritime security