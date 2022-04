Jean-François GARVI

Double compétence contrôle de gestion/système d'information



une expérience significative de plus de 20 ans dans le contrôle de gestion dans les secteurs du BTP et de l’INDUSTRIE, me permet d'apporter toute mon expertise dans les analyses économiques et financières nécessaires au pilotage opérationnel d'une entreprise.



une expérience dans l'implémentation d'ERP en tant que responsable de domaines fonctionnels ( GRC, Achats, gestion à l'affaire et suivi de chantiers, suivi de pointages MO et Parc,...) et key user dans les modules Finances et RH, me permet d'accompagner une entreprise dans le changement et évolution de son système d'informations.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Comptabilité générale

Contrôle de gestion

Gestion budgétaire

Business Objects

Comptabilité analytique

Management opérationnel