Jean Francois GASPERI

Titulaire d un BTS comptabilité et d'un DECF obtenu en début des années 2000, j ai pu développer mon apprentissage et mon savoir faire dans différentes structures aussi bien dans des groupes comme le groupe Vinci et Veolià comme dans des PME comme le groupe MELKONIAN et ses filiales , je maîtrise toutes les normes comptables , la comptabilité analytique , l analyse Financiere, la gestion des budgets , la fiscalité française et internationale ( Afrique de l ouest, et nord américaine Mexique), gestion de la paie, des relations des intervenants extérieurs ( Banque, CAC, Administration). Mes qualités sont la rigueur, autonomie , et le management d'équipes.



