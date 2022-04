Jean Francois GAUTIER

Formateur sur les logiciels EBP Gestion Co, Gestion Bâtiment, compta et paye Open Line.

Sous traitant pour EBP et autre entreprise.



"Former pour Performer"​

Face à un environnement économique en constante évolution, pour développer la performance, Les entreprises n'ont d'autres choix que de développer les compétences de leurs collaborateurs.

Nous sommes présents pour vous orienter et vous accompagner dans le choix d’une solution parfaitement adaptée à vos besoins.



CAP GESTION

GSM : 06 40 56 30 12

Mal : jfgautier@capgestion.net

Mes compétences :

Prospection commerciale

Formation informatique

Pédagogie