Ingineer Electrical R&D for VALEO Electrical Systems Compagny (Product Technical Leader)



Current Job : New development work for Electrical SuperCharger project (Actives parts design)



Mes compétences :

Electricité

Génie électrique

Ingénierie

Transport

Gestion de projet

Electronique

Management

Catia v5

Simulink

Conception mécanique

Production industrielle