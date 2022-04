Jean-François GAYRARD

Aprés avoir développé la collection canadienne de guides touristiques à Montréal pour le compte d'une société d'édition parisienne, j'ai fondé avec un associé ma propre société d'édition au Québec pour publier un magazine sur l'art de vivre et le tourisme au Québec. Magazine de grande qualité, le magazine Au Québec est diffusé en 2 langues (Français et anglais) sur 2 continents (Amérique du Nord et Europe). Il paraît tous les 2 mois avec une distribution grand public en kiosque et par abonnement.