Jean-François GÉRARD

Ingénieur mécanicien de formation, ma carrière a rapidement évolué vers le domaine de la qualité. J’y ai occupé plusieurs postes, tous plus passionnants les uns que les autres. En tant que responsable des opérations, j’ai élargi mon périmètre de connaissances aux métiers de la production et du support de production. Enfin, les postes de responsable de programme REACH et chef de projet ORACLE m’ont permis de gérer des équipes multi métiers dans un contexte international.

La qualité reste mon domaine de prédilection mais je demeure attentif aux opportunités qui peuvent se présenter en production ou dans la mise en place d’un ERP type ORACLE EBS 11i. Je suis très sensible au travail en équipe, privilégiant l’atteinte d’objectifs communs et la recherche de l’amélioration continue partagée.



Mes compétences :

Audit

ISO 900X Standard

Six Sigma

Oracle EBS

Oracle 11i

Oracle

Lean Manufacturing

DESP