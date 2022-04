Jean-François GIBERT

Je suis de la génération micro-informatique. J'ai choisi cette voie dès 1981. Après les classes "prépa", j'ai donc naturellement intégré une école d'ingénieurs avec option informatique.



J'ai commencé ma carrière par le développement logiciel. Puis, travaillant dans des PME, j'ai élargi mes compétences aux serveurs, aux réseaux et à la téléphonie, et, ensuite, aux bases de données et aux pare-feux.



Aujourd'hui je suis à même de gérer l'informatique d'une entreprise moyenne et de garantir son bon fonctionnement en encadrant une équipe de développeurs et de techniciens.



Mes compétences :

Adaptable

Basic

DSI

Informatique

Microsoft Visual Basic

Oracle

Pharmacie

Responsable informatique

Santé