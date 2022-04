Jean-François GIGAND

J'ai grandi passionné par la technologie et l'art de la détourner pour se l'approprier et construire toutes sortes de choses. Premier ordinateur à 11 ans, c'était fatal pour m'entraîner définitivement dans le monde de la programmation....



J'ai étudié à EPITECH à Paris, puis me suis spécialisé dans les technologies web. C'est alors que j'ai découvert l'intérêt et la beauté des cartes géographique, avant d'en faire ma spécialité.



C'est ce qui m'a conduit à lancer début 2012 la société GEONEF, spécialisée dans les interfaces web cartographiques.

La société fournit des service de conception & développement de modules cartographiques ainsi que leur intégration dans le système client (site web vitrine ou métier).

Nous avons développé en interne une puissante infrastructure cartographique sur laquelle nous nous appuyons pour fournir à nos clients des "cartes à la carte", personnalisées pour tous types d'applications, petites et grandes.



Que ferais-je ensuite ? Davantage d'innovation !

En tant que méthode de visualisation, les cartes géographiques sont un instrument stratégique depuis de nombreux siècles. L'informatique ouvre la voie vers un vaste champ d'innovation, relatif à l'interactivité et le traitement des données.



Malgré l'ubiquité des cartes interactives, le plus gros potentiel reste à venir !



Et c'est ce qui me passionne :)





Mes compétences :

Javascript