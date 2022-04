Je suis un ancien chercheur du CNRS (Physique Théorique, Marseille). J'ai quitté cet établissement après avoir constaté la servilité de la plupart des chercheurs et la veulerie de leurs patrons.

Je me suis consacré depuis à la recherche sur l'interface entre les "élites" (civiles ou militaires) qui nous gouvernent et ce qu'on appelle vulgairement le "phénomène OVNI".

Je ne plaiderai pas davantage ma "cause", renvoyant le très hypothétique lecteur(-trice) intéressé(e), aux nombreuses publications sérieuses accessibles à peu près partout, et, concernant mon humble personne, aux prétendus "réseaux sociaux".

Jean-François Gille, alias "John", Docteur ès sciences, Aix-en-Pce, le 24 avril 2015.