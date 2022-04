Jean François GILLET

REJOIGNEZ MOI SUR LINKED IN.........................



Consultant en management de la qualité pour l'industrie pharmaceutique depuis 2001.

Accompagnement à la certification de la visite médicale de plus de trente laboratoires pharmaceutiques et d'un prestataire de visite médicale.

Formation siège et réseaux sur la Charte de la Visite Médicale, l'application de la loi dite DMOS et les dispositions liées à la CNIL.

Maintenance du système qualité, préparation, animation et suivi des revues qualité, mise en œuvre du plan de contrôle, accompagnement des responsables de processus

Audits internes: sur le domaine de l'exploitant pharmaceutique

Audits externes: prestataires de visite médicale, dépositaires (spécialités et matériel promotionnel), permanence téléphonique,..



Mes compétences :

Audit

Certification

DMOS

Formation

Qualité